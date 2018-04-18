LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vettingu, KPK thërret një tjetër anëtare të Gjykatës Kushtetuese

Lajmifundit / 18 Prill 2018, 12:54
Aktualitet

Një tjetër anëtare e Gjykatës Kushtetuese pritet të dalë të hënën në date 23 prill, në një seancë dëgjimore para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Ajo është Altina Xhoxhaj, një tjetër pjesëtare e organeve të larta të sistemit gjyqësor në Shqipëri që përfundojnë procesin e vlerësimit kalimtar.

Trupa gjykuese për vlerësimin e gjyqtares Altina Xhoxhaj përbehet nga Brunilda Bekteshi, Etleda Ciftja dhe Genta Tafa ( Bungo).

Altina Xhoxhaj është anëtarja e tretë e Gjykatës Kushtetuese që del para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pas Fatos Lulos që u shkarkua dhe ka apaluar në Kolegj dhe Vitore Tushës që u konfirmua si gjyqtare.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion