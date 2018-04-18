Vettingu, KPK thërret një tjetër anëtare të Gjykatës Kushtetuese
Një tjetër anëtare e Gjykatës Kushtetuese pritet të dalë të hënën në date 23 prill, në një seancë dëgjimore para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Ajo është Altina Xhoxhaj, një tjetër pjesëtare e organeve të larta të sistemit gjyqësor në Shqipëri që përfundojnë procesin e vlerësimit kalimtar.
Trupa gjykuese për vlerësimin e gjyqtares Altina Xhoxhaj përbehet nga Brunilda Bekteshi, Etleda Ciftja dhe Genta Tafa ( Bungo).
Altina Xhoxhaj është anëtarja e tretë e Gjykatës Kushtetuese që del para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pas Fatos Lulos që u shkarkua dhe ka apaluar në Kolegj dhe Vitore Tushës që u konfirmua si gjyqtare.