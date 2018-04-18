Turi jo vetëm që do ikë nga “Vizion Plus”, por do të marrë me vete dhe aktorët e “2XL”?
Lajmet për largimin e moderatorit Turjan Hyska nga televizioni “Vizion Plus”, me sa duket po konfirmohen.
“Express” mëson se në muajin qershor, Turin jo vetëm do ta shohim në televizionin “Klan”, por ai do të marrë me vete aktorët e humorit të spektaklit të së martës “Apartamenti 2XL”.
Pra bashkë me Turin, televizionit “Klan” thuhet se do t’i bashkohen edhe aktorët e njohur të humorit si Julian Deda, Albano Bogdo, Cubi etj. Kujtojmë se Julian Deda, veç aktorit në “Apartamentin 2XL” është edhe në jurinë e “Dancing With The Stars” në “Vizion Plus”, spektakël i cili deri në muajin qershor përfundon.
Turi pritet të marrë postin e drejtorit Ekzekutiv të Televizionit “Klan”. Kontrata është firmosur – thanë burime të sigurta për Express – edhe pse vetë moderatori nuk e ka pranuar një fakt të tillë, duke thënë se do të vijojë të jetë pjesë e Vizion Plus. Edhe më herët, Turi u fotografua në ambientet e televizionit Klan, i ulur në kafe me pronarin e këtij televizioni Aleksandër Frangaj.