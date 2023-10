Rrëfehet këngëtarja e njohur: Jam e prekur nga HIV

Fituesja e Eurovizionit 2014 Conchita ka rrëfyer me anë të një postimi në Instagram diçka që e ka mbajtur të fshehtë prej vitesh.

Conchita e detyruar se do e bënte publike sëmundjen që ajo vuante, një ish-partner, vendosi të rrëfehet vetë.

“Sot është dita ta them hapur: Kam shumë ite e prekur nga HIV. Ky nuk është një informacion që duhet t’i jepet publikut, por një ish-partner më ka kërcënuar se do e bënte publike dhe unë nuk do i jap të drejtën askujt të në frikësojë dhe të ndikojë në jetën time në të ardhmen. Që kur u diagnostikova, po trajtohem me medikamente prej vitesh, por ky virus nuk kalon. Nuk doja ta bëja publike për disa arsye, po përmend dy prej tyre: Më e rëndesishmja është familja ime të cilët më kanë mbështëtur pa kushte që nga dita e parë. Doja t’ju kurseja së pasuri vëmendjen te unë si djalë, nip dhe vëlla.

Gjithashtu dhe miqtë e mi janë në djeni të kësaj dhe e kanë pranuar pa më gjykuar. Ta thuash vetë është më mirë se të merret vesh nga të tjerët. Shpresoj të kem kurajo dhe të ndërrmar një hap tjetër kundër stegmatizmit të njerëzve që janë infektuar nga HIV. Fansat e mi, informacioni rreth statusit të HIV mund të jetë i ri për ju, por për mua nuk është. Jam mirë, më e fortë, më e motivuar dhe më e çliruar se sa kurrë më parë. Faleminderit për mbështetjen tuaj”, shkruan Conchita.