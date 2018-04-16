LEXO PA REKLAMA!

Grabitje me armë, prangoset shqiptari, ja emri

Lajmifundit / 16 Prill 2018, 14:40
Aktualitet

Një shqiptar 25-vjeçar, Theodhori Grabova, është arrestuar nga policia në Modica të Italisë si autor i grabitjes me armë në dëm të pronarit të një bari të njohur në Modica Alta.

Ngjarja ka ndodhur natën midis të premtes e të shtunës, kur viktima po hynte në shtëpi pas mbylljes së lokalit. Në momentin kur po hapte derën e banesës, u shty me forcë brenda saj nga dy individë me fytyrë të mbuluar me kapuçë, të armatosur me pistoletë e thikë.

Dy agresorët ishin fshehur pranë banesës së viktimës, të cilit i kishin studiuar lëvizjet e mbrëmjes, në pritje për ta grabitur.

Me thikën në fyt dhe pistoletën drejtuar, pronari i barit u detyrua të dorëzonte fitimet, të cilat i kishte në xhepin e pantallonave, rreth 800 euro. Ende i terrorizuar, italiani njoftoi policinë, duke dhënë detaje mbi armët e përdorura dhe aksentin shqiptar të dy grabitësve.

Një hetim i shpejtë i çoi forcat e rendit te Theodhori Grabova, emër i njohur për ta në lidhje me drogën. Në orët e para të mëngjesit të  djeshëm, pesë patrulla policie u vunë në kërkim të dy grabitësve pranë banesave të të dyshuarve të tjerë në Modica Alta, duke e gjetur Grabovën në shtëpinë e një italiani.

Kontrolli i banesës solli zbulimin e armëve të përdorura gjatë grabitjes, të fshehura në vende të ndryshme, një pistoletë dhe një thikë rreth 23 centimetra e gjatë.

Verifikimet e mëtejshme zbuluan se mbi Grabovën rëndon edhe një mandat dëbimi nga Italia, i paekzekutuar. Tani gjendet në qeli, ndërkohë që vazhdon hetimi për gjetjen e grabitësit të dytë.

