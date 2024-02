Pas sulmit të përbashkët me SHBA, Franca kërkon të bindë Rusinë për paqe politike në Siri

Franca po përpiqet të bindë Rusinë t’i bashkohet nismës për një zgjidhje politike në Siri, vetëm pak pas sulmit të përbashkët mes Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë ndaj vendndodhjeve të armëve kimike në Siri.

Ministri i Jashtëm francez, Jean-Yves Le Drian thekson gjatë një interviste të publikuar këtë të dielë në gazetën “Journal du Dimanche” se, “ne duhet të bashkojmë përpjekjet tona për të promovuar një proces politik në Siri, që do të lejonte ndjekjen e një rruge për zgjidhjen e krizës”.

Franca ka vijuar të flasë rregullisht me Rusinë, edhe pse tensionet mes Lindjes dhe Perëndimit janë përkeqësuar ndjeshëm. Presidenti francez, Emmanuel Macron foli me homologun e tij rus, Vladimir Putin, të premten, vetëm pak orë përpara nisjes së sulmit me raketa nga fuqitë perëndimore.

Perëndimi fajëson qeverinë e Sirisë për sulme krimike mbi zonat e kontrolluara prej rebelëve më herët gjatë këtij muaji, që lanë të vrarë mbi 40 persona. Por, qeveria siriane dhe aleati kryesor i Assadit, Rusia, i mohojnë këto akuza.