E frikshme ajo që ndodhi mbrëmë në Tiranë-Durrës, policia publikon videon

Eshte e frikshme ajo qe ndodh cdo dite e cdo nate ne autostraden Tirane-Durres. Sa here qe policia kontrollon atje, drejtuesit e mjeteve kapen me shpejtesi dy apo tri here me te larte sesa kufiri ligjor i lejuar.

POlicia ka publikuar video nga aksioni i fundit i kontrolleve ne rrugen interurbane Durres-Tirane, ne afersi te mbikalimit te Kamzes.

Nga keto kontrolle jane kapur disa drejtues mjetesh me 170 km/ore.

Njoftimi i policise:

Me Policine Rrugore te Tiranes me Radar per te parandaluar shpejtesine tej normave te lejuara.

Edhe pse kontrollet vijojne me intensitet pergjate gjithe javes perseri konstatohen drejtues mjetesh qe abuzojne me shpejtesine.

151 km/h deri ne 170 km/h.

13 Leje Drejtimi te pezulluara.

Shpejtesi ne keto limite rrezik serioz per jeten .

Duaje jeten, kujdesu per te, respekto rregullat e qarkullimit rrugor.

#jetaeshteeshtrenjtenukperseritetmbroje

