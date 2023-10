Askush nga të ftuarit sdo mund të hajë tortën e dasmës së Meghan dhe princit Harry

Pastiçeria e tortës së dasmës së Meghan Markle dhe Prince Harry është zbuluar se ndodhet në Londër.

Mysafirët e ftuar në Dasmën Mbretërore është mësuar se nuk do të mund të hanë nga torta.

Këtë e ka thënë personi që kishte përgatitur edhe tortën e dasmës së Kate dhe William, shkruan Express.co.uk

Prodhuesi i tortës është Claire Ptak, e cila ka treguar: “Torta e cila do të duket në dasmë, nuk do të shërbehet”.

Por, për të pranishmit do të shërbehet një tortë e dytë me fruta, e cila do të ndahet në pjesë për të gjithë pjesëmarrësit.