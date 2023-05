Ja lëngu që pastron gjakun, ul kolesterolin e djeg yndyrën në trup

Mjekësia kineze është e njohur për këshillat e vlefshme dhe tradicionale që jep. Kanella është një nga erëzat më të njohura.

Thuhet të jetë përmendur që 2800 vjet para Krishtit, dhe përdorimi i saj i parë mendohet të ketë ardhur nga Kina.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kanella është e njohur për vetitë kurative të saj për ftohjet, gripin, pastrimin e gjakut, uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe djegjen e yndyrës.

Receta që do t’ju paraqesim ju ndihmon me problemet e tretjes. Valoni 200 ml ujë me një copë xhenxhefili.

Hidheni çajin e përgatitur në një gotë të madhe dhe shtojini 2 lugë çaji kanellë dhe 2 lugë çaji mjaltë të papërpunuar. Pini gjysmën e pijes para se të shkoni të flini dhe gjysmën tjetër të nesërmen në mëngjes, me stomakun bosh