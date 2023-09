Kush janë dy deputetët e PD që votuan kundër përjashtimit të Ditmir Bushatit

Ministri Ditmir Bushati u përjashtua sot me 10 ditë nga parlamenti pasi spërkati me ujë deputetët e opozitës, ndërkohë që këta të fundit po qëllonin me vezë dhe miell në drejtim të tij dhe kryeministrit Edi Rama.

Por pavarësisht votave të mjaftueshme për t’u përjashtuar në Byronë e Kuvendit, dy deputetë demokratë kanë votuar kundër përjashtimit të Bushatit.

Ata janë Edi Paloka dhe Florion Mima, të cilët e kanë argumentuar votën kundër përjashtimit të Bushatit duke thënë se opozita kërkoi përjashtimin e Edi Ramës dhe jo të ministrit të Jashtëm.

Byroja dënoi me përjashtim prej 10 ditësh edhe gjashtë deputetë të opozitës, Kejdi Mehmetaj, Endrit Brahimllari, Klevis Balliu, Ervin Salianji, Flamur Noka dhe Edi Paloka.