Rohan kërcënon SHBA: Nëse shkelni marrëveshjen do të pendoheni

Dita Kombëtare e Teknologjisë Bërthamore në Iran u shoqërua nga kërcenimet e Presidentit të Iranit Hasan Rohan ndaj SHBA.

Kreu i shtetit Iranian deklaroi gjatë një konference në Teheran se Shtetet e Bashkuara do të pendohen nëse do të shkelin marrëveshjen për programin bërthamor me vendin e tij dhe se do të reagoi brenda një jave.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Presidenti Iranian bëri me dije se ai vetë nuk do ta shkelte këtë marrëveshje i pari.