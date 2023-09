Bastexhiu i cmendur, humbi edhe gruan në loto

Dy miq që nuk rrinë dot pa luajtur me skedina, fundjavën e kaluar perpiluan një marrëveshje në një letër, per derbin e Mancesterit luajtur këtë fundjavë.

Njëri prej tyre besonte fort se djemtë e Guardiolës do të fitonin kampionatin.

Amani Stanli vuri bast për këtë as më pak e as më shumë por gruan e tij. Ai i premtoj shokut të tij se do ti jepte gruan për një javë nëqoftëse kjo nuk ndodhte.

Për këtë nënshkruan në një fletë të thjështë. Por siç e dimë, Siti nuk arriti ta fitonte atë ndeshje dhe e la fitimin e titullit për më vonë. Tashmë nuk e dimë në qoftëse kjo fletë ka vlerë juridike pasi Stalni duhet të paguajë shumë shtrenjtë.

Ngjarja e pazakontë raportohet nga Kenia.