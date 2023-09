Ndahet nga jeta në moshë të re reperi shqiptar, pësoi atak kardiak

Reperi shqiptar Gëzim Hajdini, i njohur për publikun si B-52, pjesë e labelit të njohur TBA është ndarë nga jeta në moshë të re.

Ai vdiq sot si pasojë e një ataku kardiak në shtëpinë e tij në Shtetet e Bashkuara ndërsa njoftimi ka ardhur nga anëtarët e tjerë të labelit, të cilët kanë shprehur ngushëllime në rrjetet sociale.

“R.I.P B52. Shpirti në paqe nga TBA Staf. Këngët e tua kanë me mbet kujtim!”, shkruhet në njoftimin e faqes së labelit TBA, The Bloody Alboz në Facebook. Gëzim Hajdini apo siç njihej me epitetin B-52 ka qenë pjesë e dy grupeve: TBA (The Blody Alboz) dhe Alboholics. Lindi në Prishtinë dhe me pas emigroi në New York, përkatësisht në Bronx.

Disa nga këngët e njohura të tij ishin “Destinacion” “Nertok”, “Ajo po m’kqyr mu” etj.