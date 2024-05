Investimet publike, debat në Komisionin e Ekonomisë për shpenzimet

Opozita akuzon qeverinë se nuk ka realizuar investimet publike, një fakt ky i cili per ish-Ministrin e Financave Ridvan Bode e tregojnë vendimet e marra ne ditët e fundit te muajit dhjetor. Duke diskutuar ne Komisionin Parlamentar te Ekonomisë, lidhur me aktin normativ te bxuehtit 2014, nëpërmjet te cilit qeveria ka bere nje rishpërndarje te parave, Ministri i Financave u ndal tek qëllimi i hartimit te aktit normativ. Sipas Canit po jepen para kesh dhe per shpronësimet per interes publik, para qe sipas tij janë te mbartura prej vitesh.

Cani thekson:

Ku janë gjetur paratë ne zërin e interesave te borxhit si dhe ne fondin e pagave te shfrytëzuar etj etj 1.5 kesh-it dhe 1.5 shpronësimeve.

Janë ne total 865 milion leke nga investimet publike te cilat janë rishpërndare, para per te cilat opozita kërkoi listën e objekteve qe do te financohen. Deri ne fund te muajit nëntor zëri i investime, ishte me mosrealizim prej afro 40 % te totalit, por ky zë duket se është rikuperuar gjate muajit dhjetor.