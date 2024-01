Turqia provokon: “Greqia do të përgjigjet para NATO-s për ngacmimet me S-300”.

Turqia provokon sërish Greqinë. Me titullin: “Ankaraja nuk do të largohet nga Greqia”, artikulli i botuar në versionin online të gazetës turke proqeveritare ‘Sabah’ i referohet veprimeve që Turqia do të ndërmarrë për gjoja “ngacmimin” e një gjuajtësi turk nga S-300, sistemi i mbrojtjes ajrore.

“Turqia do t’i kërkojë qeverisë së Athinës të japë llogari për sulmin S-300. Ngacmimet greke do të përfshihen në axhendën e NATO-s. Dosjet dhe të dhënat nga radarët do t’i dërgohen OKB-së, Sekretariatit të Përgjithshëm të NATO-s dhe ministrive të mbrojtjes të vendeve anëtare të aleancës”, shkruan Sabah, duke argumentuar se qëllimi i Ankarasë është t’u zbulojë SHBA-ve dhe vendeve aleate:

“Veprimet e paligjshme të Greqisë” me përdorimin aktiv të sistemit S-300 kundër luftëtarëve turq që kryejnë misione të NATO-s në Egje dhe Mesdheun Lindor.

Protothema shkruan se publikimi i këtij artikulli paraqet deklaratat e fundit provokuese të presidentit turk Tajip Erdogan, i cili akuzoi Greqinë për veprime armiqësore që vënë në pikëpyetje kohezionin e NATO-s, duke i kërkuar Aleancës: “të mos heshtë ndaj kësaj paligjshmërie”.