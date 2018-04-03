Mos i prisni kurrë thonjtë natën, ja pse
Lajmifundit / 3 Prill 2018, 20:28
Që në kohët e lashta njerëzit kanë nisur të besojnë në ngjarje që duke mos ditur t’i japin shpjegim, këtë të fundit e kanë gjetur në gojëdhëna.
E një nga besëtytnitë që shumë njerëz ende sot i besojnë është edhe prerja e thonjve natën.
Besëtytnia ndoshta më e çuditshme që ende besohet është për prerjen e thonjve të dorës dhe të këmbës natën ose përnjëherë.
E sipas këtij besimi, nëse ju i prisni thonjtë e këmbës dhe të dorës natën, dikush do të vdesë në ditën tuaj të dasmës, ose do të ketë edhe dasmë edhe vdekje për një ditë.