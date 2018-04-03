LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mos i prisni kurrë thonjtë natën, ja pse

Lajmifundit / 3 Prill 2018, 20:28
Soft

Që në kohët e lashta njerëzit kanë nisur të besojnë në ngjarje që duke mos ditur t’i japin shpjegim, këtë të fundit e kanë gjetur në gojëdhëna.

E një nga besëtytnitë që shumë njerëz ende sot i besojnë është edhe prerja e thonjve natën.

Besëtytnia ndoshta më e çuditshme që ende besohet është për prerjen e thonjve të dorës dhe të këmbës natën ose përnjëherë.

E sipas këtij besimi, nëse ju i prisni thonjtë e këmbës dhe të dorës natën, dikush do të vdesë në ditën tuaj të dasmës, ose do të ketë edhe dasmë edhe vdekje për një ditë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion