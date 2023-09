Bakteret e fshehura nën këmbët tona mund të jenë një armë e re kundër superbaktereve

Gjatë analizimit të qindra mostrave të dheut, hulumtuesit nga Universiteti Rockefeller zbuluan një familje të re të antibiotikëve. Këto komponente mund të ndihmojnë jashtëzakonisht në luftën kundër rezistencës antibiotike.

Një familje e sapo zbuluar e antibiotikëve të cilët banojnë në dhé mund të jetë arma jonë më e mirë kundër "superbaktereve" rezistente ndaj trajtimit, transmeton koha.net.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Hulumtuesit nga Universiteti Rockefeller i zbuluan përbërësit, të cilët quhen malacidine, ndërkohë që i analizuan më shumë se 1,000 mostra të dheut nga të gjitha Shtetet e Bashkuara. Kur vunë re se një numër i mostrave përmbanin malacidine, ata vendosën të gjurmonin pak më thellë në komponente.

Pas infektimit të minjve me MRSA, një baktere kjo që është veçanërisht rezistente ndaj shumicës së trajtimeve antibiotike, hulumtuesit i trajtuan brejtësit me malacidine dhe komponenti e eliminoi infeksionin në plagët e lëkurës së kafshëve. Hulumtimi i ekipit është publikuar në Nature Microbiology.

Në dhjetor të vitit 2016, Kombet e Bashkuara e ngritën problemin e rezistencës ndaj antibiotikëve në nivel të krizës, duke e quajtur atë një "kërcënim themelor afatgjatë për shëndetin e njeriut, për prodhimin substancial të ushqimit dhe për zhvillim".

Asnjë cep i botës nuk është imun ndaj kësaj çështjeje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), dhe nëse nuk bëjmë diçka për këtë, së shpejti do të përfundojmë në "epokën postantibiotike", një periudhë kjo në të cilën diçka e thjeshtë si një prerje e vogël mund të jetë vdekjeprurëse.

OBSH-ja bën thirrje që industria e kujdesit shëndetësor të zhvillojë antibiotikë të rinj për ta luftuar këtë çështje, dhe deri më tani, shumica e hulumtimeve janë kryer në laboratorë. Në këtë drejtim, qasja e ekipit të Universitetit Rockefeller që t’i kthehen natyrës për iniciativa, është mjaft unike.

"Çdo vend ku shkelni, ka rreth 10,000 baktere, shumicën e të cilave kurrë nuk i kemi parë," tha studiuesi kryeor Sean Brady për The Washington Post. "Ideja jonë është se ekziston ky rezervuar i antibiotikëve në mjedis të cilin nuk e kemi arritur akoma".

Ekipi tani po punon për ta përmirësuar efektivitetin e trajtimit të tyre ashtu që të mund të përdoret në njerëz. Megjithatë, siç tha Brady për BBC News, ky proces nuk do të jetë as i shpejtë dhe as i lehtë.

"Është e pamundur të thuhet se kur, ose edhe nëse, një zbulim i antibiotikut të fazës së hershme si malacidina do të vazhdojë në klinikë", tha Brady. "Është një rrugë e gjatë dhe e vështirë nga zbulimi fillestar i një antibiotiku deri në një entitet të përdorur klinikisht".

Megjithatë, e vështirë apo jo, kjo është një rrugë me vlerë, sepse rreth 700.000 persona vdesin çdo vit për shkak të superbaktereve rezistente ndaj ilaçeve, dhe ky numër mund të rritet deri në 10 milionë deri në vitin 2050 nëse nuk ndërmarrim asgjë tani.