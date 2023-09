Rivendosen sportelet e pagesave për kalimin në Rrugën e Kombit

Sportelet e pageses se takses se kalimit ne rrugen Durres-Kukes, po rivendosen.

Konçensionari nuk ka vonuar dhe ka rinisur punimet për ndërtimin e një terminali të ri. Punimet kane nisur pak minuta me pare, për ringritjen e terminalit që u shkatërruar gjatë protestës së shtunë.

Kompania AHC ka thene se demi qe i eshte shkaktuar nga demtimi iterminalit te pagesave llogaritet ne miliona euro per shkak te pajisjeve dhe investimit qe ishte kryer aty.

Taksa e vendosur per kalimin ne rrugen e Kombit eshte 5 euro per automjet per cdo kalim ndersa detyrimi rritet sipas madhesise se mjetit./lajmifundit.al