Rama shkarkoi një ministër kur mori vesh ç'po bënte, ja zbulimi i deputetit
Kreu i Grupit Parlamentar në PD Edmond Spaho ka deklaruar se kryeministri Edi Rama ka shkarkuar një ministër të qeverisë së tij për shkak se donte të jepte me koncension tatimin fitimin mbi vlerën e shtuar.
Spaho nuk zbuloi emrin dhe nuk tha nëse e kishte fjalën për ish-ministrin e Financave Shkëlqim Cani por tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar ishte habitur me këtë çudi të padëgjuar më parë.
“Biznesit do i rriten kostot, do duhet të marrin kontabilistë dhe do paguajnë për të, po flasim për dyqane që kanë nga një kokosh me plaçka. O do ulin fitimet ose për produktet që janë jashtë skemës së TVSH, do rritin çmimet se s’bën. Rritja mund të shkojë nga 6-12 përqind, pavarësisht se TVSH është 20 përqind.
Ka pasur një skemë për të cilën është shkarkuar një minstër që donte të jepte me koncension skemë e tatim fitimit. FMN, kur e ka marrë vesh ka thënë kjo është çudi s’e kemi dëgjuar. Kryeministri s’e mohon dot këtë. E kundërshtoi dhe s’e la ta bënte atë skemë por tani kanë dalë me administrimin e faturave të TVSH”, u shpreh Spaho për Report Tv referuar TVSH-së për bizneset e vogla, ligj që hyri në fuqi që nga 1 prilli.