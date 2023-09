Goditen me gurë sportelet në Rrugën e Kombit, Rama tregon planin: Rrugë tjeter me pagesë

Ndërkohë që protestuesit po sulmonin me gurë sportelet e pagesës në Rrugën e Kombit, kryeministri Rama tregoi planin për ndërtimin e një tjetër rruge me pagesë në vend.

Nga Vlora ku ishte mbledhur në një aktivitet për prezantimin e projekteve të strategjisë së re të Punësimit, Rama tha se së shpejti shpreson të nisë një projekt i ri Kashar-Rrogozhinë-Vlorë.

"Kemi edhe mundësinë për të filluar me projektin Kashar-Rrogozhinë -Vlorë, në mënyrë që lidhja të bëhet direkte dhe aty do të synojmë një tjetër skemë. Pra kemi skemat e PPP, këtu do të kemi skemën e buxhetit dhe aty do të kemi skemën e pagesës. Pra, me një rrugë me pagesë që t’i mund të vish nga Tirana në Vlorë për gjysmën e kohës qe vjen sot. Kush do të paguajë, paguan, kush s’do të paguajë kalon vazhdon jetën siç bën sot. Kjo është rruga. Këto janë kantieret, ka shumë profesione qe duhen”- tha Rama.