'Kryeprokurori Rama amniston vëllanë, ia dorëzon dosjen e 613 kokainë, Gjushit'

Lajmifundit / 28 Mars 2018, 13:51
Politikë

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas transferimit të dosjes së 613 kg kokainë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda tek Prokuroria e Durrësit. Ja si e ka gjykuar ai këtë akt dhe zbulon se çfarë fshihet pas tij:

"Kryeprokurori dhe kryegjykatësi Edvin Kristaq Rama amniston veten dhe Olsin e tij! - shkruan Berisha. - Ai vendosi: 613 kg kokainë nuk kanë të bëjnë me krimin e organizuar. Me fjalë të tjera nuk kanë asnjë lidhje me klanin Rama! Urdhëron transferimin e dosjes për kompetencë tek Gjushi. Ai do ta hetojë mirë e bukur ashtu siç di ai vetë!

Fajin pra e kanë bananet!

Kjo është drejtësia e Narkodiktaturës.

Ky akt dëshmon edhe njëherë se garantuesit politikë të drogës janë vetëm vëllezërit Edvin dhe Olsi Rama, të cilët Noriega i amnistoi dje me vendimin e tij,"përfundon ish-Kryeministri.

