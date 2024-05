Kapja e 613 kg kokainë/ Vasili: Rama gënjeshtar i paepur

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, akuzoi Kryeministrin Edi Rama si një gënjeshtar të paepur lidhur me 613 kg kokainë të sekuestruar pak javë më parë në Portin e Durrësit.

Vasili tha se Rama e ka gënjeshtrën mënyrë jetese. Për të provuar akuzat e tij, Vasili ka bërë një krahasim mes deklaratave të Kryeministrit pas sekuestrimit të kokainës me ato në median gjermane.

Postimi i Petrit Vasilit

Kryeministri per 613 kg e cocaines eshte vetem nje genjeshtar i paepur, sigurisht nga halli....

Te gjithe shqiptaret e degjuan se cfare tha kryeministri per 613 kg kokaine lidhur me mbeshtetjen e nderkombetareve lidhur me kapjen e saj.

Qe kryeministri eshte genjeshtar i paepur dhe qe genjeshtren e ka menyre jetese po jua le juve ta gjykoni.Por eshte halli i madh,qe do merret vesh shpejt qe e detyron te genjeje.

Ja çfare i thote tani kryeministrit medias gjermane "DIE WELT":

"Dy javë më parë, sekuestruam 600 kilogramë kokainë në bashkëpunim me autoritetet italiane"

Ja cfare deklaronte kryeministri disa jave me pare kur u kap droga:

“Fakti që ky operacion është zhvilluar i gjithi në territorin e vendit, pa asnjë sinjalizim nga vendet europiane ku ngarkesa ka udhëtuar përpara se sa të hynte në portin e Durrësit, ka domethënien e rëndësishme të forcës ligjzbatuese që disponojmë sot”.

Ja,ne duart e ç'genjeshtari eshte Shqiperia.