Koço Kokëdhima zbulon skenarin për zgjedhjet e 2019, ja çfarë po përgatitet

Kryetari i ZGJIDHJA-s, Koço Kokëdhima, zbulon skenarin ogurzi të zgjedhjeve vendore 2019 të propozuar nga KQZ-ja. Ai paralajmëron zhvillime dramatike për zgjedhjet vendore të vitit 2019. Në një koment, postuar në rrjet kushtuar reformës zgjedhore që mbahet peng nga PS-ja dhe PD-ja, Kokëdhima zbulon se KQZ-ja ka rekomanduar ndryshime radikale, në mënyrën e zgjedhjes së kryetarëve të bashkive për zgjedhjet e vitit që vjen duke sugjeruar aplikimin e sistemit proporcional në nivel bashkie, pra që qytetarët nuk do të votojnë më drejtëpërdrejt për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë, por vetëm për partitë të përfaqësuara nga këshilltarët, kurse ata më pas do të zgjedhin kryetarin.

Alibia e kësaj maskarade, sipas Kokëdhimës, që do të shkatërrojë përfundimisht edhe vendimmarrjen e popullit përmes një procesi elektoral të kapur e të pistë si ky që kemi sot për ata që drejtojnë pushtetin local, është se kjo mënyrë votimi do të zgjidhte ngërçin e përplasjeve kryetar bashkie-këshill bashkiak, e cila shpesh çon në bllokimin e vendimmarrjes!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por sipas kryetarit të partisë ZGJIDHJA, meraku i PS-PD nuk është vendimmarrja e këshillave bashkiakë, sepse tashmë të gjithë e dinë se sa herë që ju duhet që të ndajnë plaçkë dhe të vihen në shërbim të klientëve të partive, ata bëhen bashkë dhe votojnë si ushtarë të bindur.

Postimi i Koço Kokëdhimës

Populli do ketë rolin e lolos edhe në zgjedhjet bashkiake

Partitë e vjetra njësoj si vepruan edhe gjatë legjislaturës së kaluar, po bëjnë çdo gjë për të sabotuar Reformën Zgjedhore për zgjedhjet vendore të vitit që vjen. Dinosaurët e korrupsionit kanë në plan që t’i degradojnë më keq se çfarë kanë qenë, edhe zgjedhjet bashkiake. Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili nuk denjon që të mblidhet prej kohësh për të shqyrtuar rekomandimet e OSBE/ODIHR-it për një reformë përfundimtare, ka marrë në dorëzim së fundmi disa rekomandime të KQZ-së, të nxjerra nga analiza e punës, në mes të dhjetorit 2017. KQZ-ja e partive të vjetra rekomandon ndryshime radikale, në mënyrën e zgjedhjes së kryetarëve të bashkive për zgjedhjet e vitit që vjen duke sugjeruar aplikimin e sistemit proporcional në nivel bashkie. Kjo do të thotë që qytetarët nuk do të votojnë më drejtëpërdrejt për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë, por vetëm për partitë të përfaqësuara nga këshilltarët, kurse ata më pas do të zgjedhin kryetarin. Alibia e kësaj maskarade, (që do të shkatërrojë përfundimisht edhe vendimmarrjen e popullit përmes një procesi elektoral të kapur e të pistë si ky që kemi sot për ata që drejtojnë pushtetin lokal) është, se kjo mënyrë votimi do të zgjidhte ngërçin e përplasjeve kryetar bashkie-këshill bashkiak, e cila shpesh çon në bllokimin e vendimmarrjes! Në fakt meraku i tyre nuk është vendimmarrja e këshillave bashkiakë, sepse tashmë të gjithë e dinë se sa herë që ju duhet që të ndajnë plaçkë dhe të vihen në shërbim të klientëve të partive, ata bëhen bashkë dhe votojnë si ushtarë të bindur. Synimi i vërtetë i këtij plani thellësisht antidemokratik është, që partitë e vjetra t’u heqin qytetarëve edhe një të drejtë gjysmake, që u ka mbetur kur votojnë: atë të zgjedhjes drejtëpërdrejt prej tyre të kryetarit të bashkisë ku jetojnë.

Aktualisht ky sistem zgjedhor që kemi e përjashton vullnetin e lirë të popullit. Qytetarët nuk mund të zgjedhin dot drejtpërdrejt përfaqësuesit e tyre në parlament. Ata i emërojnë kryetariët e partive të vjetra nëpërmjet listave të mbyllura të kandidatëve. Shqiptarët janë të detyruar të votojnë vetëm partinë, kurse partia emëron deputetët dhe këshilltarët. Prandaj kemi këtë parlament me aq shumë injorantë, matrapazë e kriminelë. Ndërkohë që shqiptarët presin që të ndryshojë me themel kjo situatë, kryetarët e partive të vjetra kërkojnë që këtë skemë ta shtrijnë edhe në zgjedhjet vendore; pra populli të votojë partinë dhe partia të caktojë kryetarin që do drejtojë bashkinë.

Zgjedhjet vendore, ose ndryshe administrative, edhe kështu si janë zhvilluar deri më tani, të paktën formalisht, nuk janë konsideruar politike. Edhe sa për sy e faqe u është bërë thirrje qytetarëve që, përpara siglës së partisë, të vlerësojnë figurën e kandidatit, projektet e tij ekonomike e sociale, pasi do të jetë pikërisht ai që do të qeverisë dhe administrojë bashkinë në emër dhe interes të tyre. Tani edhe këtë duan ta zhbëjnë: kryetarët e bashkive t’i zgjedhin këshilltarët që të gjithë e dinë se mbi çfarë kriteresh i emërojnë partitë.

Mjafton të shikosh sot nivelin e këshilltarëve bashkiakë në të gjithë vendin: shumica e tyre janë tregtarë, që i ndërrojnë partitë sipas interesave momentale. Shikoni se çfarë ndodh tani me këshilltarët e LSI-së nëpër bashki. Të gjithë po blihen dhe po hidhen me zell në tepsinë e Rilindjes. Këshilltarët e partive të vjetra e shesin votën për një vend pune, licensë apo leje ndërtimi. Imagjinoni t`u lësh në dorë edhe zgjedhjen e kryetarit të bashkisë!

ZGJIDHJA u bën thirrje dinosaurëve të krimit dhe korrupsionit në krye të partive të vjetra, që të heqin dorë nga ky plan ogurzi dhe antidemokratik, që i jep goditjen e fundit çdo shprese për t’ia kthyer qytetarëve të vendit sovranitetin politik të Shqipërisë të cilin e kanë grabitur tiranët e rregjimit që sundon vendin në këto 27 vite.

ZGJIDHJA u kërkon prerazi të nisin urgjentisht Reformën Zgjedhore dhe të çlirojnë zgjedhjet dhe sistemin politik nga mafia e partive te vjetra.