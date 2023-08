Zbulohet formacioni anti-Norvegji, Panucci "hidhet" në sulm

Kombëtarja shqiptare vijon me përgatitjet intensive në terren në kuadër të miqësores me Norvegjinë, që do të zhvillohet këtë të hënë në “Elbasan Arena”. Atmosfera në ekip duket mjaft pozitive, me lojtarët që shkëmbëjnë batuta me njëri-tjetrin.

Gjithsesi gjatë stërvitjes Christian Panucci është shumë strikt dhe kërkon seriozitet maksimal. Formacioni me të cilin 44-vjeçari do të zbresë në fushë është 4-3-3, por dilemat e mëdha të trajnerit janë në mbrojtje dhe në mesfushë. Të paktën këtë ka treguar gjatë kësaj jave në seancat stërvitore.

Që italiani pëlqen një lojë sulmuese kjo nuk është diçka e re, pasi e ka treguar edhe gjatë kualifikueseve të fundit, ndryshe nga De Biasi.