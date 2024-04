Deklarata e fortë e Patozit: Rama armiku i Reformës në Drejtësi, ja çfarë po bën

Ish-deputeti i PD-së, Astrit Patozi, ka reaguar ndaj kryeministrit Edi Rama, pas deklaratës së bërë nga ky i fundit për shkarkimin e gjyqtarit të Kushtetues.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, Patozi thekson se i vetmi person që po komprometon Reformën në Drejtësi është Edi Rama.

Ja postimi i Patozit:

JA KUSH E KOMPROMENTON REFORMËN NË DREJTËSI

Mjafton të lexosh këtë status dhe e ke fare të lehtë të arrish në përfundimin tim.

https://www.facebook.com/edirama.al/posts/10155674805171523

Që nëse reforma në drejtësi e ka një kundërshtar serioz në Shqipëri, ai është kryevetinguesi, kryereformatori, kryparlamentari, kryeprokurori, kryegjykatësi, kryeredaktori i përgjithshëm i mediave dhe kryearkitekti, jo vetëm i fitoreve tona, por edhe i godinave, rrugëve dhe shesheve të vendit.

I cili, rastësisht, ka qëlluar të jetë edhe kryeministër. Edi Rama pra, dora vetë.

mund të më thotë dikush se çfarë pune ka ky tipi, që duartroket dhe mburret për suksese, që edhe nëse janë të tilla, nuk janë fare të tijat?

Dje ishte në ekstazë për shkarkimin e një gjykatësi të Kushtetueses, a thua se e kishte ndjekur prej vitesh dhe gjetur vetë në shkelje.

Ndërkohë që shqiptarët e kanë votuar dhe e paguajnë që të merret me punë të tjera, të cilat, pa ashnjë dyshim, ka 5 vjet që i katranos.

Dhe pyetja është, çfarë të drejte ka ky zotëria që të krenohet e të shesë shtrenjtë apo lirë rezultatet e një reforme të rëndësishme, për të cilën kemi qenë dakord të gjithë?

Unë dhe Edi Rama kemi pasur secili nga një votë si mundësi për të shprehur mbështjen tonë ndaj vetting--ut, pavarësisht pozicioneve politike, që kemi pasur atëherë apo kemi aktualisht.

Ndaj, nëse unë kam zgjedhur që të ndjek me vëmendje dhe të pres me durim ndonjë rezultat pozitiv të reformës në drejtësi, e përçmoj stilin imponues dhe triumfalist të kryeministrit, i cili me padurimin dhe mospërmbajtjen e tij është realisht argumenti më i mirë i rezervave, jo vetëm të opozitës, për atë që po ndodh sot me sistemin gjyqësor në Shqipëri.