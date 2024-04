Pas largimit nga "Dancing With The Stars", Amarda Toska bën një urim

Mbrëmjen e sotme fillon spektakli i shumëpritur i kërcimit "Dancing ëith the Stars Best" në Vizion Plus.

Vite më parë prezantuese në këtë spektakël ka qënë Amarda Toska.

Si duket Amarda është ndjerë nostalgjike dhe ka bërë urim special për të gjithë stafin, të cilit do i mungojë këtë vit pasi nuk do të jetë prezantuesja.

"Sot dua ti uroj suksese per premieren skuadres se @dëtsalbania me te cilet kam kaluar disa sezone pune te mrekullueshme!

Formati im i preferuar! Jam e sigurte qe ky sezon do jete vertet "All stars"!!! @hkolaneci do na surprizosh sic ke bere cdo edicion!

Urime stafit #bledlinza @ardiasllani @eraldorexho @zefinahasani @ilir_shaqiri @emaandrea1 #alfredkaçinari @almeda92 @rud_hizmo, gjithe trupes se baletit dhe Vipave! kaq foto gjeta ne cel per momentin" ishte urimi i Amit.