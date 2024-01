"Askush nuk është mbi ligjin", Yuri Kim reagon pas arrestimit të ish-ministrit Lefter Koka

Ambasadorja amerikane Yuri Kim reagon pas arrestimit te ish ministrit Lefter Koka:

“Veprimet e SPAK, sidomos këtë javë, tregojnë se askush nuk është mbi ligjin. Mund të vraponi por nuk mund t’i fshiheni më ligjit. Reforma në drejtësi po jep rezultate konkrete”.

SPAK ka vënë në pranga paraditen e kësaj të marte ish-ministrin Lefter Koka. Arrestimi me urdhër të SPAK, mësohet se lidhet me çështjen e inceneratorëve.

Koka është arrestuar në Durres me disa persona të tjerë.