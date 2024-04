Bylykbashi ironizon Veliajn: Këpucët me baltë si çorapet e grisura të Enverit

Deputeti demokrat Oerd Bylykbashi ka ironizuar Kryebashkiakun e Tiranës, Erjon veliaj, lidhur me mbjelljen e pemëve.

“Kjo puna e 100.000 pemëve të Erionit është si ajo e gënjeshtrës së 28.000 dëshmorëve të Enverit. Madje këpucët me baltë të Erionit në studio TV ishin fiks si çorapet e arnuara të Enverit të ekspozuara te muzeu te Piramida”, shkruan Bylykbashi.

Postimi i deputetit demokrat

Amon mer, majani lopaten ktij Erionit se pastaj do lodhet t'u shpyllzu pyllin orbital per me dhon leje per noi pallat!‎

‎Kjo puna e 100.000 pemeve te Erionit eshte si ajo e genjeshtres se 28.000 deshmoreve te Enverit. Madje kepucet me balte te Erionit ne studio TV ishin fiks si corapet e arnuara te Enverit te ekspozuara te muzeu te Piramida.

Perpiqet te flase edhe me dialekt tironc qe te behet me i besushem. Ama Erioni gjymes ‎llafi s'e thote qerratai per 170 e kusur lejet e pallateve dhe kullave te betonit qe ka mbjelle ne mes te Tiranes gjate "moratoriumit" te tij te ndertimeve. Shih kur te na e mbushi mendjen se eshte pyll vertikal. Pune mashtruesish!