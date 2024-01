Si shkonin në SHBA të deportuarit, zbulohet kema e kontrabandimit të personave

Detaje të reja zbulohen në lidhje me mega-operacionin e koduar “One If - By Land”, në kuadër të goditjes së kontrabandimit të personave me qëllim emigrimin drejt SHBA-ve, Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se 7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat operonin në Shqipëri, Bullgari, Spanjë, Francë, Republikën Domenikane, Itali, Britani, Irlandë, ShBA e Kanada, kanë mundësuar kontrabandimin e rreth 1 mijë personave (shtetas shqiptarë) në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar, ShBA-ve dhe Kanadasë.

Personi që kryesonte grupin ishte Eno Muçollari, i cili realizonte falsifikimin për klandestinët, që më pas dorëzoheshin te Luan Qyrku dhe Genc Osmanin.

Në kuadër të hetimeve policia ndoqi kalimin e paligjshëm të 12 shqiptarëve nga mosha 20 deri në 30-vjeç, të cilët niseshin nga Shqipëria për të mbërritur në SHBA.

Shuma e parave që paguanin klandestinët ishte 25-30 mijë dollarë, sakaq, personat që ishin kthyer më parë nga shtetet evropiane kalonin nga pika kufitare Qafë-Thanë, pa u regjistruar në sistermin TIMS, ndërsa të tjerët niseshin nga aeroporti i Rinasit.