Artur Zheji: Gjoksi i Ilda Bejlerit, më i ndershëm se silikoni

Analisti Artur Zheji duket se i ka ‘dalë në mbrojtje’ moderatores Ilda Bejleri, pas debatit të saj me Mustafa Nanon.

Në një shkrim në 360gradë.al, Zheji shkruan se gjoksi i Ilda Bejlerit është më i ndershëm se silikoni i ca grave në pushtet apo se vetë qeverisja e sotme.

Ai me këtë shkrim ka dalë kundër Mustafa Nanos, i cili ishte kundër zhveshjes së moderatoreve në ekran.

‘Një debat me pak apo aspak thelb ky që lidhet me gjoksin sharmant të Ildës, ose më saktë me dekoltenë e saj dhe linjat trupore të vajzës simpatike të ekraneve. Kjo më kujton i dashur Muç, një episod nga kinemaja italiane në kohën e fashizmit, vite më parë kuptohet. Asokohe u shpikën filmat rozë, që të largonin vëmendjen e italianëve nga lufta që po përgatiste Mussolini dhe këto “seriale” u mbiquajtën filmat e “telefonave te bardhë”, pasi që shumica e dialogëve zhvillohej në telefonat e porsa shpikur të viteve ’30…

Telefona të bardhë për zonjushat elegante dhe të veshura lehtë për kohën. Ndërkohë kërcisnin arrestimet politike të antifashistëve. Ndërsa kritika debatonte për melodramën e filmave të Telefonave të Bardhë. Ndërkohë pra, edhe ky debati për “Gjoksin e begatë” të Ildës, është të kërkosh qimen në syrin e kësaj çupe të hirshme, kur trau i qeverisë dhe kamzhiku i oligarkëve, detyron shqiptarët të braktisin Shqipërinë përmes lotëve.Kjo është gjithmonë zgjedhja jote sovrane Muçi, por unë mëndoj se: Gjoksi i Ilda Bejlerit, është më i ndershëm dhe shumë më i fisëm se qeverisja e sotme apo se gjoksi prej silikoni i ca grave në pushtet…”, shkruan Zheji.