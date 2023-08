“Banditë që duhen nxjerrë zvarrë nga zyrat”, flet Lubonja për projektin e Teatrit të ri

Analisti Fatos Lubonja ka komentuar sot në studion e News24 në rubrikën “Opinion” projektin e teatrit të ri kombëtar që do të zëvendësojë aktualin. Lubonja i quajti mashtrues ordinerë si kryeministrin Rama ashtu edhe ministren e Kulturës duke iu referuar deklaratave të mëparshme se nuk ka projekt për teatrin.

“Ministrja tha s’ka projekt para një jave, dje doli projekti. Këta tallen me njerëzit, por këta s’kanë as dinjitet. Janë kthyer në mashtrues ordinerë, me në krye kryemashtruesin Edi Rama. Këta na kanë vënë poshtë. Mbrapa teatrit do ngrihen katër kulla që sipas disave do shkatërrojnë edhe sarajet. Dikush thotë që do i fusin në xham. Këto janë çmendurira. Çështja është këtu është, a është çmenduria e Edi Ramës që po i përdor këta oligarkët? Është babëzia e këtyre? Apo është pastrim parash sepse aty nuk ka asgjë tjetër dhe këto kulla janë çmimi që paguan qyteti. Pikëpyetje që duhet të ngrejë shoqëria shqiptare dhe jo është i bukur apo nuk është i bukur ai projekt. Për mua është i bukur ai projekt që është sepse ka histori”, u shpreh Lubonja.

Ai tha se është pro rikonstruksionit të teatrit aktual pa e prishur strukturën e tij.

“Logjika është që duhet të rikonstrukstohen. Po të suvatohej ky shumë mirë, ai është një kompleks historik dhe shumë i bukur. Nga brenda ka nevojë t’i vihet dorë. Megjithatë nuk do të thotë që ne të kemi vetëm një teatër. Ti mund të bësh teatër tjetër”, tha analisti.

Lidhur me reagimin e shoqërisë ndaj vendimeve të qeverisë, Lubonja tha se po e çojnë vendin drejt një katrahure dhe se duhet të nxirren zvarrë nga zyra.

“Unë po tentoj të reagoj. Këta janë banditë që duhen nxjerrë nga zyra. Nuk ka jo opozita, jo vota. Këta votimet i kanë kapur. Këta do nxirren nga zyra kur të bëhet m.. mullar. Atyre iu hoqën zvarrë monumentet, këta meritojnë të hiqen zvarrë vetë. Dalin gënjejnë ditë për ditë. Iu lënë dhe trashëgim fëmijëve gënjeshtrën si mjet për të pasur sukses. Janë kapur levat e sistemit, ato që janë mjetet paqësore të rezistencës dhe kushtet kur s’ka më rezistencë paqësore, bëhet kjo gjë dhe vjen momenti kur të bëhet katrahura për të gjithë dhe këta atje po na çojnë”, tha Lubonja.