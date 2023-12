Tragjedia para dasmës, i fejuari i vajzës së miliarderit turk në gjendje shoku, mbahet me ilaçe

Zbardhen detaje të reja nga ngjarja tragjike e ndodhur në malet e Iranit, ku një avion privat u rrëzua nga ku nuk pati asnjë të mbijetuar.

Avioni me 11 pjesëtarë në bord kthehej nga Dubai, ku vajza e miliarderit turk kishte marrë mikeshat e saj dhe kishin shkuar për të festuar festën e beqarisë.

Mina do të dilte nuse me 14 Prill, ndërsa sot nëna e saj është detyruar të shkojë në morg për identifikimin e trupit të saj.

Ditën e sotme mediat vendase kanë zbardhur edhe telefonatën e fundit të bërë prej saj e cila ishte me njeriun e zemrës.

Ajo ka telefonuar të fejuarin e saj rreth orës 16:30 dhe i ka thënë: “Pas 5 orësh jam pranë teje i dashur”.

Biznesmeni Murat Gezer do nisej për në aeroportin Ataturk për t’i bërë surprizë të fejuarës, kur mori lajmin e hidhur.

Mediat vendase shkruajnë se ai është I shokuar dhe se po mabhet me ilaçe qetësuese.

“Unë besoj, Mina do të vijë”, pëshpërit herë pas here i riu që kishte nisur përgatitjen për dasmën. Murat Gezer dhe Mina Basaran u fejuan më 20 tetor, ndërsa më 14 Prill do të martoheshim me një ceremoni madhështore në Çiragan Sarayi, në Stamboll.

Sipas medias turke, tri prej të rejave që humbën jetën në aksident do të martoheshin më vonë gjatë këtij viti, ndërsa dy të tjera ishin shtatzënë.