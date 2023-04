Çfarë i ndodhi të dashurës së Izet Haxhisë? Ish-truproja i Berishës: Dëgjoni këtu o njerëz të ndyrë!

Izet Haxhia, ish truproja i Sali Berishës, i cili është dënuar me 25 vite burg në Shqipëri për vrasjen e Azem Hajdarit, ka shkruar sot në Facebook një shkrim me tone nervozizmi, për një problem që duket se i ka ndodhur të dashurës së tij.

Haxhia ka bërë me dije se është në një lidhje dashurie me një vajzë që quhet Franca, dhe në bazë të shkrimit të ish-truprojes së Berishës, duket se i ka ndodhur dicka.

POSTIMI I PLOTË

Në jetën time të vështirë e të trazuar nga mijra dallgë të saj , e vetmja gjë që nuk kam bërë ka qenë gënjeshtra .Kam bërë shumë gabime e të këqija ndaj të tjerëve, por nuk kam luajtur me ndjenjat e askujt.

Kam qenë i palumtur në çdo lidhje, i paplotësuar. Ka disa muaj që unë po jetoj një dashuri të madhe që më ka ndryshuar jetën, më ka bërë të lumtur, më ka bërë të njoh vetveten, ta dua atë, ta dua jetën.

Një dashuri kaq e madhe, kaq e pastër, kaq e pafajshme nuk mund të mbahej brenda vetes, nuk mund të fshihej, nuk mund të frikësohej nga çmendina anadollake e opinonit hipokrit shqiptar…

Me këmbënguljen e dashurisë time, vendosëm ta bënim publike, në një moment të vështirë që po kalonim, momentin e lajmit për ekstradimin.

Na u sulën si hienat të gjithë, në radhë të parë fëmijët e mi, me një fjalor të denjë për alabakët e rrugëve. U sulën të afërmit e dashurisë time me viktimizime e thagma dhe fyerje ndaj meje. U sulën kategoria më e ndyrë e anonimeve të fshehur pas profileve fallso të FB, me mesazhe monstruoze, që përmbanin , sharje nga më të ndyrat, kërcënime, fyerje, të denja vetëm per ata.

Nuk mund ta honepsnin dot dashurine tonë, lumturinë tonë. U vunë në përgjim, thirrën në ndihmë gjithë ligësitë e tyre, dhe iu sulën një femre të pambrojtur, me shpirt artisti që nuk kishte degjuar kurrë ndaj vetes së saj asnjë sharje, asnjë fyerje, asnjë monstruozitet të tillë. Dhe shpirti i saj i ndjeshëm u thye, u tulat, u fye, u tmerrua, u tremb nga këto hiena që vetëm në Shqipëri mund të gjenden .

Dëgjoni këtu o njerëz të ndyrë.

Ne nuk jemi si ju, ne nuk fshihemi si ju, nuk kemi ligësitë e shpirtit tuaj që nuk ka njohur kurrë dashuri, por vetëm imoralitet e ndyrësillëk, vetëm poshtërsi e ligësi.

Ne nuk bëmë asgjë të keqe, vetëm se duhemi.

Kur qenka bërë faj e krim dashuria?

Pse qenka faj dhe krim publikimi i kësaj ndjenjeje kaq të pastër e pafajshme?

Ju e fituat një betejë, por nuk mund ta fitoni kurre luftën ndaj kësaj Dashurie kaq të madhe, me gjithë metodat tuaja të ndyra e të neveritshme .

Dashuria jonë e pastër, si pikat e lotit do të fitojë mbi gjithë pisllëkun, imoralitetin dhe ligësitë tuaja.

Të kaluara dashuria ime e perjetshme!!!