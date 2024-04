Foto e Bashës me Trump, Rama ironizon: Po ta bënte me mua, do merrte më shumë vota!

Kryeministri Edi Rama tha se nuk ka asnjë lidhje apo shenja barazie mes kontratës së lobimit të PD-së me foton mes tij dhe ish-Prtesidentit Barack Obama.

Rama tha se në rastin e tij, personi përgjegjës u nis nga një veprim dashamirës, por fatkeqësisht ishte në shkelje të ligjit amerikan dhe për këtë morri dënimin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërsa në rastin e kontratës së PD-së, Rama tha se është një zullum dhe një sallatë ruse që duhet t’i shkohet deri në fund. Rama tha se PS nuk ka paguar asnjëherë para për fotografi.

Rama tha se foto e Bashës me Presidentin Trump nuk do t’i jepte asnjë votë.

“Në atë derexhe që ishte Basha para se të hynte në zgjedhje, më shumë do t’i jepte vota një foto me mua sesa me Presidentin”, tha Rama.