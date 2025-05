Aksidenti i nxënësve në Skrapar, Ministria: Të plagosurit jashtë rrezikut për jetën

Ministria e Shëndetësisë ka reaguar pas aksidentit të rëndë në Skrapar, ku mbetën të plagosur disa nxënës.

Në një deklaratë për mediat ministria deklaron se janë 9 të plagosur që kanë pësuar dëmtime të lehta dhe nuk kanë rrezik për jetën.

Njoftimi nga ministria

9 të rinj nga mosha 14 deri në 18 vjeç janë plagosur dhe aktualisht po trajtohen në spitalet e Çorovodës, Beratit dhe Tiranës.

Një 16 vjeçare me frakturë të femurit të majtë me spostim dhe klavikulës është transportuar me helikopter në spitalin universitar të Traumës dhe aktualisht do të kryhet ndërhyrje kirurgjikale nga mjekët e specializuar të këtij spitali.

Dy të rinj po trajtohen në spitalin e Çorovodës ndërsa 5 të rinj po trajtohen në spitalin e Beratit.

Të gjithë të plagosurit janë jashtë rrezikut dhe po trajtohen nga ekipet e specializuara të mjekëve.