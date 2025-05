60 sipërmarrës francezë vizitojnë Tiranën e mbjellin pemë me Veliajn

Tirana është një qytet që ofron mundësi të mira për investime të huaja.

Kjo është përshtypja që krijuan një grup prej 60 sipërmarrësish francezë nga krahina e Lionit në përfundim të vizitës së tyre në Tiranë. Dje pasdite ata u pritën në një takim të veçantë edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili i njohu me projektet, mundësitë e bashkëpunimit, lehtësirat që ofron kryeqyteti shqiptar për të investuar, dhe në fund mbollën edhe disa pemë në lulishtet e sheshit “Skëndërbej”, në shenjë të miqësisë mes dy vendeve.

Në emër të delegacionit të sipërmarrësve francezë, Gazmend Toska, president i Klubit të Biznesit Francë-Shqipëri me qendër në Lyon, theksoi se qëllimi i vizitës është krijimi i sa më shumë marrëdhënieve ekonomike midis Francës dhe Shqipërisë, ndërsa u shpreh optimist për vijimin e këtij bashkëpunimi me investime konkrete.

“Jemi këtu me 60 sipërmarrës për të njohur Shqipërinë. Përshtypja e tyre është tejet pozitive me realitetin që ata kanë parë. Kanë qenë në Vlorë, në Berat, në Tiranë dhe shpresojmë që një vizitë e tillë të shoqërohet me vizita të tjera këtë vit dhe vitin e ardhshëm që të jemi në gjendje të krijojmë sa më shumë ura mirënjohje dhe miqësie midis Francës dhe Shqipërisë”, tha Toska.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj falënderoi biznesmenët francezë për vizitën e tyre, ndërsa garantoi mbështetjen dhe lehtësirat për çdo ide për të bërë biznes në Tiranë. Ai shtoi se është shumë e rëndësishme që veç marrëdhënieve mes qeverive dhe institucioneve shtetërore, të krijohet dhe një bashkëpunim mes qytetarëve, si një mundësi shumë e mirë bashkëpunimi konkret. “Unë besoj se pjesë e të qënurit evropian nuk është vetëm protokollet që shkruajnë qeveritë apo firmat që hedhim me reforma shumë të rëndësishme, por marrëdhëniet mes njerëzve, njerëzit që bëjnë biznes, që shkëmbejnë kulturë, që fuqizojnë lidhjet mes njëri-tjetrit”, u shpreh Veliaj.

Ambasadorja e Francës në vendin tonë, Christina Vasak vlerësoi nismën e Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve dhe u shpreh e kënaqur që edhe ajo u bë pjesë e aksionit të gjelbërimit. “Jemi shumë të kënaqur e të nderuar për faktin që kemi kontribuuar në mënyrë modeste në shtimin e gjelbërimit të kryeqytetit shqiptar dhe ky varg pemësh qe u mboll nga ju zoti kryetar, nga zoti Toska e nga të gjithë, do të mbajë emrin Justin Godard, një burrë i shquar francez i cili ka punuar e jetuar për një kohë të gjatë në Shqipëri”, tha ambasadorja franceze në Tiranë, Vasak.

Gjatë këtij takimi kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i dorëzoi presidentit të Klubit të Biznesit Francë-Shqipëri, Gazmend Toska në shenjë mirënjohje, simbolin e qytetit, Kullën e Sahatit të Tiranës.