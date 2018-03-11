Kërkohej nga drejtësia për përfshirje në trafikun e droges, ish-drejtori Policisë Vlorë bëhet i gjallë
Kur ka më shumë se tre muaj që kërkohet nga drejtësia, për trafikun e drogës që bënte grupi i “Habilajve”, Jaeld Çela, ish-shefi i policisë Vlorë ka dhënë shenja jete.
Në javën e parë të muajit Mars, ai ka kundështuar vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda për zgjatjen e afatit hetimor ndaj tij. Sipas ABC News afati hetimor i dosjes u zgjat me tre muaj në janar 2018.
Kërkesa penale e dorëzuar nga avokati i të kërkuarit Çela mban numrin 65 dhe pritet të shqyrtohet në datën 15 Mars nga gjyqtarja Liljana Baku.
Urdhër-arrestet për Jaeld Çelën dhe dy ish-zyrtarët e tjerë të policisë së Vlorës, Gjergji Kohila dhe Sokol Bode u lëshuan në Nëntor të vitit 2017, por ende nuk janë ekzekutuar.