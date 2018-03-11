LEXO PA REKLAMA!

Kërkohej nga drejtësia për përfshirje në trafikun e droges, ish-drejtori Policisë Vlorë bëhet i gjallë

Lajmifundit / 11 Mars 2018, 16:59
Aktualitet

Kur ka më shumë se tre muaj që kërkohet nga drejtësia, për trafikun e drogës që bënte grupi i “Habilajve”, Jaeld Çela, ish-shefi i policisë Vlorë ka dhënë shenja jete.

Në javën e parë të muajit Mars, ai ka kundështuar vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda për zgjatjen e afatit hetimor ndaj tij. Sipas ABC News afati hetimor i dosjes u zgjat me tre muaj në janar 2018.

Kërkesa penale e dorëzuar nga avokati i të kërkuarit Çela mban numrin 65 dhe pritet të shqyrtohet në datën 15 Mars nga gjyqtarja Liljana Baku.

Urdhër-arrestet për Jaeld Çelën dhe dy ish-zyrtarët e tjerë të policisë së Vlorës, Gjergji Kohila dhe Sokol Bode u lëshuan në Nëntor të vitit 2017, por ende nuk janë ekzekutuar.

