Pas Rita Orës, Bebe Rexha tregon personin që puth në buzë
Lajmifundit / 9 Mars 2018, 18:03
Showbiz
Fotoja e dy këngëtareve shqiptare, duke u puthur në buzë me njëra-tjetrën, bëri bujë në janar. Por tashmë të njëjtin veprim Bebe Rexha e ka përsëritur me një person më të dashur.
Për 8 Marsin, Bebe e uroi të ëmën ndryshe nga mesazhet që lexuam gjatë ditës.
Në rrjetin social “Instagram”, ajo shfaqet duke u puthur në buzë me mamanë e saj, postim, të cilin e shoqëroi me një dedikim special:
“Të dua mama. Ti më frymëzon për të qenë një grua e mirë çdo ditë. Gëzuar festën e gruas”.