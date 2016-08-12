LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Francë, Kana ndalon veshjen me burkat në plazh

Lajmifundit / 12 Gusht 2016, 14:27
Bota

burka-kaneKryebashkiaku i Kanës, David Lisnard, ka ndaluar veshjen e burkave të plazhit, të njohura ndryshe si “burkinis”, pas shqetësimeve të qytetarëve.

Ai tha se burkinis janë “simbol i islamizmi ekstrem” dhe mund të shkaktojnë tension, duke marrë në konsideratë se Franca është shënjëstër e sulmeve islame.

Pas sulmit të kamionit në Nice këtë korrik, Franca është më vigjilente se kurrë, raporton oranews.

Të gjithë pushuesit të cilët zgjedhin të veshin burka do i kërkohet të ndërrojnë kostumin e banjës ose të largohen nga plazhi

Askush nuk është ndaluar më parë në Kanë për burkini qëkur urdhëri hyri në fuqi në fund të korrikut.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion