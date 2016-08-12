Francë, Kana ndalon veshjen me burkat në plazh
Kryebashkiaku i Kanës, David Lisnard, ka ndaluar veshjen e burkave të plazhit, të njohura ndryshe si “burkinis”, pas shqetësimeve të qytetarëve.
Ai tha se burkinis janë “simbol i islamizmi ekstrem” dhe mund të shkaktojnë tension, duke marrë në konsideratë se Franca është shënjëstër e sulmeve islame.
Pas sulmit të kamionit në Nice këtë korrik, Franca është më vigjilente se kurrë, raporton oranews.
Të gjithë pushuesit të cilët zgjedhin të veshin burka do i kërkohet të ndërrojnë kostumin e banjës ose të largohen nga plazhi
Askush nuk është ndaluar më parë në Kanë për burkini qëkur urdhëri hyri në fuqi në fund të korrikut.