Dedikimi prekës i nënës së Ergit i përloti të gjithë

Lajmifundit / 9 Mars 2018, 19:44
Showbiz

Ndarja nga jeta e Ergi Dinit dhe Kejdi Halilit, si pasojë e një aksidenti tragjik me motor, bëri bujë në Shqipëri jo vetëm për rrethanat në të cilat ndodhi ngjarja e rëndë.

Nënë e Ergit duket se dje në festën e gruas ka qënë e pikëlluar për humbjen e djalit të saj. Mimoza Ndini ka ngjallur emocion dhe përlotje me foton e postuar në rrjetet sociale.

SE JAM NENE

Mos luaj me mua

O erë e marrë

Të vrapoj në shtegun tim

S’më ndalon dot Edhe pse gjoksin e kam të çarë

Po të rrëzohem ngrihem prap..

Mos e provo të më ngrish o acar

Se akujt t’i shkrij në çast

Nuk ndalem dhe me zemër të çarë

Për Fëmijët dhe vdekjen e vras….

MIMOZA DINI

Ergi Dini një talent që premtonte shumë në fushën e muzikës humbi jetën në moshën 22 vjeçare

