Dedikimi prekës i nënës së Ergit i përloti të gjithë
Ndarja nga jeta e Ergi Dinit dhe Kejdi Halilit, si pasojë e një aksidenti tragjik me motor, bëri bujë në Shqipëri jo vetëm për rrethanat në të cilat ndodhi ngjarja e rëndë.
Nënë e Ergit duket se dje në festën e gruas ka qënë e pikëlluar për humbjen e djalit të saj. Mimoza Ndini ka ngjallur emocion dhe përlotje me foton e postuar në rrjetet sociale.
SE JAM NENE
Mos luaj me mua
O erë e marrë
Të vrapoj në shtegun tim
S’më ndalon dot Edhe pse gjoksin e kam të çarë
Po të rrëzohem ngrihem prap..
Mos e provo të më ngrish o acar
Se akujt t’i shkrij në çast
Nuk ndalem dhe me zemër të çarë
Për Fëmijët dhe vdekjen e vras….
MIMOZA DINI
Ergi Dini një talent që premtonte shumë në fushën e muzikës humbi jetën në moshën 22 vjeçare