Elektriçistja kap gjarprin gjigand, por zbulon një lajm të keq (VIDEO)
Lajmifundit / 7 Mars 2018, 16:36
Bota
Kur elektricistja Brydie Maro hoqi një piton nga shtëpia e një klienti të hënën pasdite, gjarpri kishte një stomak të zgjeruar.
Për fat të keq për klientin e saj me qendër në Queensland, gunga e madhe ishte forma e maces familjare që femra piton kishte gëlltitur pak më parë.
Në video të postuar në Facebook, Brydie është parë me besim dhe e qetë duke marrë gjarpërin prej tetë kilogramësh dhe duke e hequr atë nga shtëpia në Mossman, Far North Queensland./lajmifundit.al
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/03/06/4835860574494148773/640x360_MP4_4835860574494148773.mp4