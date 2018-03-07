LEXO PA REKLAMA!

Elektriçistja kap gjarprin gjigand, por zbulon një lajm të keq (VIDEO)

Lajmifundit / 7 Mars 2018, 16:36
Kur elektricistja Brydie Maro hoqi një piton nga shtëpia e një klienti të hënën pasdite, gjarpri kishte një stomak të zgjeruar.

Për fat të keq për klientin e saj me qendër në Queensland, gunga e madhe ishte forma e maces familjare që femra piton kishte gëlltitur pak më parë.

Në video të postuar në Facebook, Brydie është parë me besim dhe e qetë duke marrë gjarpërin prej tetë kilogramësh dhe duke e hequr atë nga shtëpia në Mossman, Far North Queensland./lajmifundit.al

