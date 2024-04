Bushati takon homologun sllovak: Zgjerimi, politika e duhur

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati priti sot në Tiranë Ministrin në Detyrë të Punëve së Jashtme të Sllovakisë, Ivan Kor?ok, ku diskutimi u bazua në thellimin e bashkëpunimit dypalësh.

Ata u ndalën veçanërisht tek bashkëpunimi ekonomik për të cilin ndanë mendimin për rëndësinë e intensifikimit të shkëmbimeve ekonomike, të cilat nuk i përgjigjen marrëdhënieve shumë të mira politike dhe mundësive reale midis dy vendeve.

Ministri Bushati e njohu kolegun e tij me progresin e reformave në Shqipëri, nisjen e procesit të Vettingut dhe masat e ndërmarra nga qeveria shqiptare në plotësimin e 5 prioriteteve kryesore në procesin e integrimit, me fokus hapjen e negociatave për anëtarësim. Ministri Korcok vlerësoi progresin e bërë nga Shqiperia dhe u shpreh se Sllovakia është e angazhuar për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve.

Sipas ministrave, zgjerimi është politika e duhur, jo vetëm për të transformuar pozitivisht në mënyrë të vazhdueshme vendet anëtare dhe ato kandidate, por dhe mënyra më e mirë për të kontribuuar në sigurinë dhe paqen evropiane.

Ministri Bushati nënvizoi se "procesi i transformimit dhe i demokratizimit kanë një lidhje të drejtpërdrejtë edhe me axhendën e integrimit evropian. Viti 2018 është një dritare e artë, një mundësi e artë për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor përfshirë Shqipërinë, por jo vetëm, për të avancuar".

Kjo vizitë përkon me 25-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Pas takimit, Bushati dhe Kor?ok dhanë një konferencë për shtyp për mediat.

"Nuk kemi një datë. Ju e dini që pozicioni i Sllovakisë për sa i përket Pavarësisë së Kosovës pra deklarimi unilateral i Kosovës nuk ka ndryshuar dhe nuk e shoh që brenda në Sllovaki do ta rikonsiderojmë këtë çështje për arsye që njihen tashmë.

Por, në të njëjtën kohë doja të shtoja diçka tjetër kur shohim qasjen tonë lidhur më Kosovën. Është e qartë që Sllovakia po e qas në mënyrë pragmatike. Është interesi ynë të lejojmë çdo gjë që do të ndihmonte zhvillimin ekonomik dhe social të këtij vendi.

Ky është një pozicion ligjor që Sllovakia nuk do e ndryshojë, po në të njëjtën kohë besojmë dhe është në interesin tonë që ky vend të zhvillohet drejt prosperitetit dhe sigurisë. Ne e dimë që është në interesin e tyre, të Beogradit që së fundi do të gjendet një zgjidhje mes dy vendeve. Por çfarë, këtë do ta vendosin vetë Beogradi dhe Përfaqësuesit e Kosovës. Kjo do të mundësojë njerëzit e të dy vendeve që të jetojnë të lumtur", tha Korcak.