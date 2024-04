I vëllai vdiq bashkë me fëmijët në aksident, ja dedikimi prekës i motrës

Përmes një mesazhi në faqen e saj të ‘Facebook’-ut Goxhe Preka i kushton fjalë zemre vëllait të saj, ndërsa shton se dhimbja është e madhe dhe se ndihet e shkatërruar. Nga ky aksident mbijetoi vetëm nëna e fëmijëve, Evis Preka.

POSTIMI I PLOTË

“Plot 2 jave pa ty vllau jem

Mke shkatrru mle moter pa vlla mi ke marr tana me vedi mke marr lumturin mke marr shpirtin

Jeton motra me ty ne zemer cdo sekond

Me mungojne shume lojnat Tona qe bashin bashke

Mond moter mke myt mke shkatrru

Me mungon vllai jem

O zot pac drit e Diell ne ate bote engjelli jem jeta jeme tdu e kam me te dasht mor Mond Preka sa te kem jet me jetu

Sa kisha dasht me te perqafu fort e me te shtrengu fort sa mos me te lan me ik kurr kurr prej krahve te mi

Shpirti I motres je ti

Me vjen me bertit aq fort ( Pseeee zot pseeeeee ) sa deri te zoti kishte shku zani qe del nga shpirti zani I nje motre qe kerkon Vllan e vetem qe pat ne jet por e di qe zdo pergjigjet askush

Un e di qe ti je I lumtur ne ate bote ike me zemren plot more Dhe fmit e tu me vedi

Por per ne nuk mendove hic

Vec ai lart ne qill e une une ne toke e dime se sa me dhemb ikja jote e e fmive tu