Skandal në Fushë Arrëz, nuk pastrojnë borën se duan të ruajnë pllakat

Alfred Qafa, ish-kryebashkiak në Fushë Arrëz, përmes një komenti në rrjetet sociale ka denoncuar mos pastrimin e rrugëve në këtë njësi të qeverisjes vendore, për faktin se ekziston frika se një ndërhyrje mund të ccojë në lëvizjen e pllakave në pedonalen e qytetit.

Qafa ka postuar në rrjet video dhe foto ku tregohet gjendja e rrugëve në këtë qytet, të bllokuara nga bora, ndërsa qytetarët kanë vështirësi në qarkullim.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Denoncimi i Alfred Qafa

Ne Bashkine Fushe-Arrez si ne gjithe qytetet e Shqiperise eshte investuar projekti i rilindjes urbane (pedonale) nje projekt per ata qe udhetojne me makina me xhama te zinj si Rama dhe ndalojne ne qender qyteti dhe ju duket bukur, ku une mund ta quaja pedonale verore ne veri ku me shum ben dimer se vere. Ne nje kohe qe ka plot nevoje pasi keto leke mund te ishin investuar ne shkalle,ne mure mbajtese,kanale te ujrave te zeza,apo rruge te brendshme.

Rezultati eshte ky pasi kane frike te pastrojne me borepastruse qytetin se mos lëvizin pllakat, Bashkia i fton qytetaret qe deri kur te dale vera te veshin çizme, sinqerisht eshte nje situate shum e keqe dhe kerkon nje zgjidhje pasi shikohet dhe vete nga imazhet si eshte gjendja.

Personalisht po ndaloj ne qender te qytetit me imazhe dhe video,pasi ne komunikim me disa miq dhe koleg me thone qe nuk eshte nderhyre fare per hapje te rrugeve, dhe qe nuk e kane problem kete pune.

Nje sugjerim per ata qe duan te bejne komente,por sidoqofte nuk jane te ndaluar.

Ata qe jetojne fizikisht ne Tirane apo qytete te tjera dhe nuk u jane lagur femijet nga kembet dhe jo shiu,duke shkuar ne shkolle apo kepucet e tyre,nuk kane pse te behen pjese e lozheve.

Ata qe sot ishin ne qytet e pane si ishte situata dhe jane te lire te komentojne cte dojne,e kam fjalen per qytetaret e thjeshte jo per servilat apo administratat,sepse keta nuk komentojne as ne te drejten e tyre nuk bejne dot pasi partia thote jane punet mire.

Nje keqardhje per koleget e mij qe nuk i shoh as kund duke bere evident ndoj papergjegjshmeri te bashkise ku nuk jane te pakta.