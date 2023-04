Denoncimi: Për një vulë duhet të shkojnë në Fier, ja çfarë po ndodh në Lushnje

Një qytetar ka denoncuar një rast, në një kohë kur qeveria Rama ka premtuar se do të përmbyllë të gjitha problemet burokratike të Shqipërisë. Por duket se larg premtimit të kryeministrit, situata është e njëjtë, dhe në rastin në fjalë e përkeqësuar. Denoncimin e qytetarit e ka postuar në rrjetin social ish kryeministri Berisha.

Postimi i ish-Kryeministrit

Noriega kthen Lushnjen ne fshat!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje .

jam nji qytetar nga fshati lushnjes se vetem qytet s’eshte lushnja . qe e ka ber kryeministri fshat .

Qytetaret e fshatit lushnje ja dhane timonin Edi Rames. por ka per te kput qafen me timon .

Edhe per nji vule certifikate qe do marresh nen prefektur e ka cuar ne fier.Prandaj po nuk qe i afte per te drejtu timonin te drejtoj organizimin e droges ne Maminas .

Me respekt”