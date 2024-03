Realizohen 4 transplantet e para të veshkave me financim nga Fondi i Sigurimeve

Realizohen 4 transplantet e para te veshkave me financim 100% nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në spitalet jopublike. Ministri Beqaj dhe drejtori i FSDKSH dr. Astrit Beci vizituan pacientët e parë që përfituan pa pagesë ndërhyrjen e transplantit në një prej spitaleve jopublike të kontraktuara nga FSDKSH.

"Këto janë katër rastet e para të tranplanteve me financim te plotë nga Fondi pa asnjë pagesë shtesë nga pacientët dhe ne do të vijojmë financimin edhe gjatë këtij viti. Jemi të vendosur ti shkojmë deri në fund listës së pritjes në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë pacientë. Do të vijojmë gjithashtu edhe me ofrimin e paketave te tjera të dializës, kardiologjise, kardiokirurgjisë etj", u shpreh dr. Astrit Beci, drejtor i FSDKSH.