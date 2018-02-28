Ky është çelsi i një gjumi të mirë
Dhimbje të rastësishme. Të gjithë i përjetojmë herë pas here, por a keni menduar ndonjëherë se ato shkaktohen nga pozicioni juaj i gjumit? Ju mendoni, se fjetja në një krah është e natyrshme, por kjo gjë ushtron më shumë stres në shpatullën tuaj.
Për fat të mirë, ka një mënyrë për të siguruar një gjumë të mirë natën në anën tënde të preferuar dhe të zgjohesh pa dhimbje. Po, me vetëm një ndryshim të vogël edhe ju mund të merrni gjumin që meritoni pa pasur nevojë të zhvendoseni në shpinë ose në bark.
Ekspertët thonë se mënyra më e mirë për ta bërë këtë është gjetja e mënyrave për të shtuar mbështetjen për qafën, shpatullat dhe mbrapa para se të fikni dritat.
Dr. Jess Greaux shkruan se pozicioni më i mirë është shtrirja në anën e pasme, por ajo thotë se ka mënyra për të fjetur në një krah dhe për të reduktuar stresin duke mbajtur supet në pozicion të hapur gjatë gjithë natës. Ajo shkruan:
Një mënyrë për të mbajtur shpatullat e hapura është të mbash një jastëk mes krahëve dhe ta përqafosh fort. Jastëku duhet të vendoset vertikalisht, me bazën e saj duke prekur dyshekun dhe krahun tuaj të sipërm të vendosur mbi të. Ndryshe nga një jastëk tradicional i butë, fortësia këtij jastëku do të ruajë formën dhe do të parandalojë rënien e shpatullave.
Nëse ndiheni sikur nuk merrni mbështetje të mjaftueshme nga jastëku Dr. Greaux sugjeron vendosjen e një blloku yoga midis këmbëve tuaja për shtyllën optimale të shpinës, pjesën e poshtme të shpinës dhe shtrirjen e legenit. Megjithëse nuk mund të përjetoni dhimbje në këto zona, praktikimi i sjelljes së mirë, edhe kur fle, mund të përfundojë duke marrë edhe më shumë presion nga shpatullat.
Mënyra të tjera që heqin dhimbjen e krahut
Në artikullin e saj, Dr. Greaux thekson se, nëse jeni duke përjetuar dhimbje të zgjatur ose intensive në njërin ose në të dy supet, është e rëndësishme që të shkoni te mjeku ortoped. Ai do të bëjë një sërë testesh për të siguruar që shpatullat tuaja nuk vuajnë nga çrregullime ose lëndime të fshehura para se të filloni me një plan trajtimi.
Për shtrëngimin e supeve që shkaktohet nga i fjeturi anash Dr. Greaux rekomandon ushtrime të veçanta të terapisë fizike, si teknika aktive për lirimin e indeve rreth supeve, yoga dhe ushtrime.
Natyrisht, ka disa stërvitje të mrekullueshme me ndikim të ulët dhe mjete juridike që mund të provoni për lehtësimin e dhimbjeve, siç mund të jetë ushtrimi për 30 sekonda me një top tenisi