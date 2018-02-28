Junker në Kosovë: S’mund t’u jap datë për liberalizimin e vizave
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker gjatë vizitës në Kosovë, ka deklaruar se sa më shpejt duhet të ratifikohet demarkacioni me Malin e Zi, pasi që është hap kyç dhe i pashmangshëm drejtë liberalizimit të vizave.
Ai në një konferencë të përbashkët me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi tha se duhet të thellohen edhe përpjekjet në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
“Është esenciale që kuvendi juaj z. kryetar të votoni së shpejti demarkacionin me Malin e Zi, është hap kyç i pashmangshëm, i rëndësishëm, drejtë liberalizimit të vizave. Ku bashkëqytetarët tuaj shqiptarë e serbë do të jenë përfituesit e parë. Doja të falënderoj gjithë përgjegjësit politik, për arritjen e këtij vendimi parlamentar, të gjitha përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duhet të thellohen më tej për të qenë më konkret. Jam shumë i bindur dhe presidenti mi dorëzoi disa dokumente, që komisioni do të jetë në gjendje të propozoj liberalizimin e vizave. Nuk më kënaq ideja që kosovaret janë të vetmit në rajon dhe Evropë, që nuk mund të udhëtojnë lirshëm. Ata janë qytetarë si gjithë të tjerët dhe duhet të kenë të njëjtat të drejta. Me kusht që kjo çështja e demarkacionit të zgjidhet. Gjithashtu të arrihen hapa konkret edhe në luftën kundër korrupsionit. Ne d uam që marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, të vihen në një bazë të re. Është themelore që kosovarët dhe serbët të gjejnë një ndreqje midis tyre e cila të jetë juridikisht detyruese, për të ecur së bashku drejtë Evropës”, tha ai.
Ndërsa nuk dha ndonjë datë të saktë se kur qytetarët mund të lëvizin lirshëm, pas ratifikimit të demarkacionit.
“Nuk kam ardhur këtu që të ligjëroj për demokracinë. Ne jemi të lumtur të shohim përpjekjet e bëra lidhur me shqetësimet që po vazhdojnë. Nuk varet kjo nga ne, që t’i themi Kosovës, kur dhe si do të bëhet kjo, kjo është një demokraci e të rriturve, kështu që unë s’jap ndonjë datë. Datat do të jetë pasojë e përparimit, të cilin e kemi bërë sa i përket shqetësimit dhe çështjes së demarkacionit po ashtu”, tha ai.
Presidenti Thaçi tha se tha se Kuvendi i Kosovës, sot nuk arriti ta ratifikojë demarkacionin, por se kjo gjë do të ndodhë në ditët e ardhshme.
“Sot Kuvendi i Kosovës nuk arriti të ratifikoj marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi. Nuk do të komentoj këtu asgjë sepse jam i bindur se marrëveshja do të ratifikohet në ditët e ardhshme. Në momentet që kjo të ndodhë jam i bindur se presidenti dhe gjithë bartësit e institucioneve të BE-së, do t’i marrin vendimet e duhura, do ta bëjnë punën e tyre dhe do t’i japin fund izolimit të qytetarëve të Kosovës. Ne patëm rastin ta informojmë presidentin Junker dhe për përkushtimin e institucioneve tona, rezultatet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Puna jonë nuk do të ndalet tani, as në periudhën në vazhdim as pas liberalizimit të vizave, iu premtoj se do t’i marrim të gjitha masat dhe përgjegjësitë që na takojnë si institucione, si qytetarë, si shoqëri civile, si media dhe të gjithë përkushtimi institucional dhe shtetëror, në mënyrë që lëvizja e lirë të mos keqpërdorët nga askush”, tha ai.
Thaçi po ashtu theksoi se Strategjia e zgjerimit e BE-së ka konfirmuar të ardhmen e sigurt të Kosovës për anëtarësim në BE. Ndërsa tha se Kosova nuk po kërkon një rrugë më të shkurtër drejtë BE-së, vetëm trajtim të barabartë.
Ai pohoi se dialogu me Serbinë, është një proces shumë i vështirë, por mbetet rruga e vetme për t’i dhënë fund konfliktit një shekullor mes dy vendeve.
“Kjo strategji ndër të tjera ka ri konfirmuar dy gjerë tepër të rëndësishme. Së pari ka konfirmuar të ardhmen e sigurt për anëtarësimin e Kosovës në BE, ashtu siç ka bërë me të gjitha shtetet tjera të Ballkanit perëndimor. Lidhur me perspektiven tonë evropiane, unë i bëra të qartë se ne nuk jemi duke kërkuar ndonjë rrugë të shkurtër, mirë vetëm po presim trajtim të barabartë dhe qartësi në rrugën tonë përpara, sepse jam i bindur se kjo do të rezultojë me stabilitet dhe paqe, bashkëpunim për gjithë rajonin tonë. Së dyti kjo perspektivë e anëtarësimit në BE është e kushtëzuar me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekzistuese ndërshtetërore ndërmjet shteteve të Ballkanit perëndimor. Kosova është plotësisht e përkushtuar ndaj këtyre dy qëllimeve. Detyra jonë është si hap i parë të sigurojmë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE dhe natyrisht të punojmë me përkushtimin me të lartë për normalizimin e plotë e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE përmes një marrëveshje përfundimtare me obligime detyruese ligjore”, tha ai.
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bashkë me përfaqësuesen e lartë, Federica Mogherini dhe komisioneri Johanes Hahn vazhduan një takim me qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.