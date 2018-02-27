Panik në Londër/ Dyshohet për bombë në Operën Mbretërore
Opera Mbretërore dhe ndërtesat përreth saj në qendër të Londrës janë evakuuar për shkak të një bombe të dyshuar në Covend Garden, shkruajnë mediat britanike.
Rrugët përreth zonës janë mbyllur me kordon nga policia e cila po investigon. Edhe ekipet e zjarrit janë gati në vendngjarje për ndonjë ndodhi të papritur.
Foto dhe video janë postuar në rrjetet sociale, të cilat tregojnë turma të mëdha njerëzit të mbledhur në trotuare pasi u evakuuan nga ndërtesat në zonën turistike.