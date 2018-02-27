LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Panik në Londër/ Dyshohet për bombë në Operën Mbretërore

Lajmifundit / 27 Shkurt 2018, 13:02
Bota

Opera Mbretërore dhe ndërtesat përreth saj në qendër të Londrës janë evakuuar për shkak të një bombe të dyshuar në Covend Garden, shkruajnë mediat britanike.

Rrugët përreth zonës janë mbyllur me kordon nga policia e cila po investigon. Edhe ekipet e zjarrit janë gati në vendngjarje për ndonjë ndodhi të papritur.

Foto dhe video janë postuar në rrjetet sociale, të cilat tregojnë turma të mëdha njerëzit të mbledhur në trotuare pasi u evakuuan nga ndërtesat në zonën turistike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion