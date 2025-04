Sherri live/ Berisha: Je halabak, Artan Hoxha: Do shkosh si Pinoçeti në burg

Ish-kryeministri Berisha ka ndërhyrë në një lidhje me deklarat e bëra sot për Artur Meçollarin duke e cilësuar atë si spiun.

Por në studio ka qenë dhe gazetari Artan Hoxha, i cili ka shpërthyer në replika të shumta de akuza për ish-kryeministrin Sali Berisha.

Ke të ftuar aty një person që është akuzuar për vrasje të dëshmitarit. Ai sjell nëpër studio debate, trillime dhe mashtrime të pa skrupullta. Ska pas sekrete përveç gënjeshtrave të tij. Amoral, sepse grupi është bërë publik, sepse grupi ka bërë konferenca shtypi, sepse grupi është paraqitur para publikut shqiptar jo një por 7 herë,” tha Berisha.

E ndërsa rrjedha e debatit mori një tjetër formë me akuza të drejtpërdrejta dhe të ashpra mes gazetarit Artan Hoxha dhe ish-kryeministrit Berisha.

Debati

Berisha: Natyrisht unë nuk dija asgjë se çfarë po ndodhte. Por sot u morr vesh që një njeri i dënuar dhe nga forcat e armatosura si agjendë është njeriu kryesor për këto negociata. Ndërsa lidhur me deklaratat shpifësit profesionit që është aty, ai është një sharlatan…

Hoxha: Mos më co mesazhe të koduara mos më co mesazhe me kërcenime, ti njoh të gjithë zagarët që ke. Ta njoh të gjithë skuadrën e killerave që ke mbrapa. Nuk me tremb dot. Herë tjetër kemi të tjera kusure për të zgjidhur bashkë. Nuk me ke trembur dot në 25 vite. Jo ti po as Meta, as Rama dhe Nano…

Berisha: Vetëm gazetar nuk të marrë unë ty, ke qenë në bandën e Haklajve, të strehonin…

Hoxha: Ti lëviz me eskortë dhe me trup rojë, ndërsa unë lëviz me këmbë dhe tek kulla jote. Mos më krahaso mua me banditë, do shkosh si Pinoçeti në burg, dhe unë do bëj kronikën tënde ta premtoj. Ku ke e atë kasetën e Zenel Nezës, që e dërgove jashtë.

Berisha: Të gjitha bandat që kanë qenë në shqipëri kanë marrë atë që kanë, ai është një halabak, një bisht i Haklajve është një turp i shekullit.