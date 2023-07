Kuvendi miratoi vettingun në polici, Xhafaj: Po hapet një faqe e re, rruga është e gjatë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj ka reaguar pas votimit në parim nga Kuvendi të pr.ligjit për vettingun në polici.

Xhafaj shkruan në "Twitter" se ligji i vettingut mori dritën jeshile nga Kuvendi dhe falënderon të gjithë ata që kontribuuan për këtë proces.

Ministri shprehet se një tjetër faqe e re po hapet ne reformimin e policisë dhe rruga është e gjatë dhe jo e lehtë.

Statusi i plotë:

Ligji i Vettingut mori dritën jeshile nga Kuvendi. FLM te gjithë atyre qe e mbeshteten e punuan për ketë nisme. Faleminderit kolegeve socialistë për votën e qarte PRO këtij projekti. FLM për ata kolege te opozitës qe kontribuuan ne kete proces duke e mirëkuptuar votën politike te tyre. Vlerësim dhe mirënjohje per bashkëpunëtoret e mi qe punuan për kete projekt shume te rëndësishëm, për partneret vendas dhe ata ndërkombëtar. Falënderim per Policinë e Shtetit qe e ka mbështetur forte këtë iniciative dhe kontribuoi per te. Një tjetër faqe e re po hapet ne reformimin e policisë. Vettingu do ta ndryshoje rrënjësisht ate. Histori e nje policie moderne evropiane do te jete ajo pas Vettingut. Rruga është e gjate dhe jo e lehte. Por tani jemi ne atë rruge. Ne zbatim te ligjit, ne sherbim te qytetareve!